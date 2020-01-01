ابنة رئيس كازاخستان السابق تترك منصب رئيسة مجلس الشيوخ

السبت, 2 أيار 2020 الساعة 13:09 | سياسة, عالمي

ابنة رئيس كازاخستان السابق تترك منصب رئيسة مجلس الشيوخ

جهينة نيوز:

أعلنت الخدمة الصحفية للمكتب الرئاسي في كازاخستان، أن رئيس كازاخستان قاسم توكاييف وقع مرسوما بشأن إنهاء صلاحيات رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان داريغا نزارباييفا.

وذكرت الخدمة الصحفية أنه: "بموجب مرسوم رئيس الدولة، تم إنهاء صلاحيات رئيسة مجلس الشيوخ فى برلمان جمهورية كازاخستان نزارباييفا داريغا نور سلطانوفنا".

يذكر أن داريغا هي ابنة الرئيس السابق للبلاد نورسلطان نزاربايف، الذي استقال من منصب رئاسة الدولة في آذار 2019.

وهي نائبة في مجلس الشيوخ منذ أيلول 2016، وانتخبت رئيسة لمجلس النواب في آذار 2019.

وفي آب 2019، أعاد توكاييف تعيين نزارباييفا كرئيسة لمجلس الشيوخ.


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