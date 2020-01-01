انخفاض ملموسا في معدل الوفيات والإصابات بكورونا في ألمانيا

جهينة نيوز:

شهدت حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا انخفاضا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم السبت، عن تسجيل 94 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس (مقارنة مع 193 وفاة أمس)، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 6575 حالة وفاة.

وسجّل المعهد الفدرالي المعني بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في البلاد 945 إصابة جديدة (مقارنة مع 1639 إصابة أمس)، ليصبح مجموع الإصابات 161703.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا حتى الآن إلى 129 ألف شخص تقريباً.