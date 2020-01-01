أب يتبرأ من ابنه لاستمراره بالقتال مع "تحرير الشام" الإرهابية

جهينة نيوز:

أظهر شريط مصور بثه ناشطون سوريون على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أحد الآباء يوجّه رسالة لابنه أثناء تشييع شاب قتل على يد عناصر "هيئة تحرير الشام" الإرهابية في بلدة معارة النعسان بريف إدلب.

ويوثّق الفيديو المتداول لحظة توجه الأب إلى ابنه أمام مشيعي الشاب، صالح المرعي، قائلاً: "أنا بريء منك ليوم الدين إذا بتظل مع الهيئة" قاصداً "هيئة تحرير الشام".

وكانت جموع غفيرة من أهالي إدلب خرجت، أمس، بمظاهرة حاشدة غصت فيها ساحة الساعة في مركز المحافظة، احتجاجاً واستنكاراً لممارسات هيئة "تحرير الشام" القمعية والإجراءات التعسفية عموماً، ولاسيّما استخدامها للرصاص الحي، الخميس، ضد المدنيين.

وقالت المصادر التي وثقت بالصور والفيديوهات حشود المحتجين الذي خرجوا ظهراً منددين بممارسة الهيئة: إن مطالب المتظاهرين تركزت بإسقاط "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني"، ومحاسبة مطلقي الرصاص الحي على المحتجين ومحاكمتهم، ونيل جزائهم العادل لقتلهم أحد المحتجين وإصابة عدد آخر.