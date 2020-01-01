وكالة تكشف تفاصيل رسالة الرئيس الأسد إلى زعيم كوريا الشمالية قبل الظهور العلني

جهينة نيوز:

تلقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة من الرئيس بشار الأسد في ظل الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن تدهور صحة الزعيم الكوري قبل ظهوره أمس للمرة الأولى منذ 20 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "كيم جونغ أون تلقى يوم 28 نيسان الماضي رسالة جوابية من الرئيس الأسد ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للرئيس الأسد بمناسبة عيد الجلاء في سورية".

وقالت الوكالة إن "الأسد عبر عن شكره لكيم جونغ أون"، معربا عن "قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين". كما أعرب الرئيس الأسد حسب الوكالة، عن دوام الصحة لكيم جونغ أون والازدهار للشعب الكوري.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أرسل رسالة إلى الرئيس بشار الأسد، مؤخرا، في ظل أنباء تحدثت عن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي.

وحسب الإعلام الكوري الشمالي الرسمي، "أتت رسالة الزعيم للأسد كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم السابق، كيم سونغ الثاني، ولم تتضمن الرسالة معلومات حول صحة كيم جونغ أون.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يوما من الغياب وسط شائعات حول صحته.