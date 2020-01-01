دعوة قضائية ضد "أحلام السنين" والسبب!!

جهينة نيوز:

نددت عشائر محافظة ميسان جنوبي العراق بعرضِ مسلسلٍ "أحلام السنين" على قناةٍ سعودية يُعطي صورةً سَلْبية عن جنوب العراق.

وأعلنت العشائر في بيان رفعَ دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة للمسلسل والمخرج والكاتب والكادر التمثيلي، وجاء في البيان أن المسلسل قَدّم صورةً سَلْبية ضحلة عن الجنوب وعشائرِه، وتحدثَ عن عاداتٍ سيّئة لم تكنْ في مضايف الجنوب.

وأضافَ البيانُ أنّ هدفَ المسلسل كانَ التغني بمكارم الجنوب وعشائرِه، لكن الواقعَ كانَ شيئاً آخر، وطالبَ البيانُ السلطاتِ العراقيةَ باتخاذِ موقفٍ واضحٍ وصريح من القناة وأدائِها المُسيء.

وأوضحت العشائر: نظراً لما لهذا المسلسل من تجاوز صريح علينا، نعلن رفع دعوى قضائية على مخرج العمل وكاتبه وكل كادره التمثيلي والشركة المنتجة، فضلاً عن الملاحقة العشائرية لكل أفراد العمل.

وطالبت العشائر، وزارة الثقافة ونقابة الفنانين وهيئة الإعلام والاتصالات باتّخاذ موقف واضح وصريح من هذه القناة السعودية التي تريد أن تحمل دور فتاوى التكفير بقتل العراقيين إلى قتل قيمهم وارثهم الوطني والاجتماعي.