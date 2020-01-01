في أول ظهور.. المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تعد "بعدم الكذب"

جهينة نيوز

وعدت كايلي ماكيناني المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض في أول ظهور لها، بعدم الكذب على الصحفيين وعقد مؤتمرات صحفية على عكس أسلافها.

وتوجهت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض للصحفين واعدة "بعدم الكذب" ووعدت بعقد مؤتمرات صحفية على عكس أسلافها من المتحدثين السابقين.

يذكر بأن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، كانت قد عقدت آخر مؤتمر صحفي في آذار 2019، لتتوقف عن المؤتمرات الصحفية بطلب من الرئس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الموقف غير العادل لوسائل الإعلام لها.

ليتم استبدالها بستيفاني غريشام، التي لم تعقد أي مؤتمر صحفي رسمي واحد، ليتم تعيين ماكيناني في هذا المنصب في نيسان من هذا العام.

هذا وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق "الإعلام المزيف"، قائلا "وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة"، مضيفا: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة (كمفورت)، المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".

وتابع: "من يكتبون ذلك لا يعرفون شيئا عني"، مضيفا: "سوف أبقى في أغلب الأوقات، في المكتب البيضاوي حتى الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يجعل من يعملون معي في غاية الانبهار".