الحرارة أدنى من معدلاتها بـ 2 إلى 4 درجات

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية معتدلة في طبقات الجو كلها.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة، محذرةً من تشكل الضباب ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة نهاراً في المنطقة الوسطى والجنوبية وشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً، فتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية على المرتفعات الساحلية ويحذر من تشكل الضباب ليلاً في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

السبت الأحد الإثنين

دمشق 25-10 26-13 27-14

القنيطرة 21-9 22-10 23-10

درعا 25-11 27-13 27-14

السويداء 22-9 23-9 24-10

حمص 21-11 23-12 24-11

حماة 24-13 25-12 26-13

الحسكة 24-14 26-14 28-15

اللاذقية 22-15 23-14 22-15

طرطوس 22-15 23-15 23-16

حلب 24-12 25-11 26-12

ادلب 23-12 24-11 24-12

دير الزور 28-16 29-17 31-16

الرقة 26-14 27-14 28-16