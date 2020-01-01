نزاعات قضائية تهدد دوريات كرة القدم الأوروبية

جهينة نيوز:

تهدد النزاعات القضائية دوريات كرة القدم في إسكتلند وبلجيكا وهولندا، حيث الاتجاه لإلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، في ظل سخط بعض الأندية التي اعتبرت القرارات تعسفية بحقها.

واعترضت الأندية غير المتأهلة إلى البطولات الأوروبية، أو المحرومة من الصعود إلى الدرجة الأولى، على قرار الإلغاء.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أول من يلغي رسمياً موسمه من دون اعتماد البطل أو هبوط وتصعيد الأندية بين الدرجتين الأولى والثانية.

وارتضى أياكس والكمار، المتصدران بفارق الأهداف، أن ينتهي الموسم من دون تتويج أحدهما.

أما بالنسبة لأوتريخت فتبخرت البطاقة الأوروبية، إذ كان يحتل المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الخامس المؤهل وخاض مباراة أقل، كما كان يستعد لخوض نهائي مسابقة الكأس ضد فينورد روتردام. وقال مالكه، فرانز فان سويمرين، لصحف محلية: سنستخدم كل الوسائل الممكنة لنقض قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وفي المراكز الدنيا، أدى القرار إلى احتجاجات عدة.

من جهة، ضمن أدو دن هاغ وفالفيك بقاء يائساً، ومن جهة أخرى حُرم كامبور ليوفاردن ودي غرافشاب اللذان كانا قد ضمنا منطقيا الصعود، من العودة إلى الدرجة الأولى.

وقرر كامبور إيصال المسألة إلى القضاء، منتقداً انعدام الشفافية لدى الاتحاد الهولندي، معتبراً أن القرار مخالف للأخلاق الرياضية وسيحرم النادي من عائدات مقدرة بـ1,5 مليون يورو في حال صعوده.

واتّخذ دي غرافشاب خطوة مماثلة مع المحامي الشهير دولف سيغار، الذي فاز بدعاوى عدّة ضد اتحاد اللعبة، لكن بحسب خبراء عدّة، لن تؤدي هذه الشكاوى إلى نتيجة.

وينتظر أن يبت في إلغاء الدوري البلجيكي في 4 مايو، لكن بعض الاعتراضات بدأت بالظهور، على غرار أنتويرب الراغب بخوض نهائي الكأس ضد بروغ، بحال فوزه، سيحجز موقعاً مباشراً في دور المجموعات ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".