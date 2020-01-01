سفيرنا في الهند: طائرة لنقل الراغبين بالعودة إلى سورية

السبت, 2 أيار 2020 الساعة 10:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

سفيرنا في الهند: طائرة لنقل الراغبين بالعودة إلى سورية

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