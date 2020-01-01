"فيسبوك" تواصل حملتها الشرسة ضد "قناة العالم" الإخبارية

جهينة نيوز:

شنّت شركة فيسبوك حملة شرسة على حسابات قناة العالم وصفحاتها على فيسبوك وأنستغرام، حيث حذفت الشركة الصفحة الأصلية للقناة على أنستغرام مع بداية الشهر الحالي أيار 2020 رغم أنها موثقة، وحذفت صفحات القناة الخاصة بأخبار سورية واليمن على فيسبوك، وقبل أشهر قامت بتقييد عمل الصفحة الأصلية للقناة على موقع فيسبوك.

ويوم أمس، ودون سابق انذار، حذفت الشركة صفحة قناة العالم الموثقة على أنستغرام بحجة نشرنا صورة للشهيد عماد مغنية قبل حوالي 3 سنوات من الآن، وهي سابقة قل نظيرها فعادة ما توجه إدارة انستغرام إنذاراً قبل حذف الصفحة أو تقوم بإيقاف الصفحة مدّة معينة.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني إن شركة فيسبوك كانت قد قامت قبل أشهر بوضع قيود على عمل صفحة قناة العالم على فيسبوك، تزامناً مع الرد الصاروخي الإيراني بقصف قوات الاحتلال الأمريكية بقاعدة عين الأسد في العراق بعد جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، في حين قامت شركة تويتر بحذف جميع حسابات قناة العالم على تويتر، كما منعتها من إنشاء حسابات جديدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حسابات قناة العالم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الحملة، ويكفي أنّ شركة فيسبوك رفضت على مدى سنوات توثيق صفحة قناة العالم رغم تقديم أكثر من طلب رسمي.