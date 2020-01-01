الحشد الشعبي يخوض مواجهات قوية ضد إرهابيي "داعش"

جهينة نيوز:

أظهر مقطع فيديو مصور، فجر اليوم السبت، عناصر قوات الحشد الشعبي في العراق وهم يلاحقون مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

ويظهر في الفيديو، الذي صوره أحد عناصر الحشد، العشرات من مقاتلي الحشد، فجر اليوم، في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين وهم يقومون بمهاجمة وملاحقة مسلحي "داعش" الإرهابي الذين شنوا هجوماً واسعاً على قوات الحشد من أربعة محاور الليلة الماضية.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحفي، الليلة الماضية، إنّ مواجهات قوية خاضتها قوات الحشد ضد عصابات "داعش" في منطقتي بلد ومكيشيفة في جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وأضافت أن قواتها قتلت وجرحت عدداً من الدواعش خلال صد التعرض، وتجري الآن عملية محاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات "داعش" الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض.

وأشارت إلى أنّ الحصيلة الأولية هي مقتل عشرة من مقاتلي الحشد وجرح آخرين، وهؤلاء تم إخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج.