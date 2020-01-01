ترامب يغادر البيت الأبيض أول مرة بعد العزل

السبت, 2 أيار 2020 الساعة 09:33 | سياسة, عالمي

ترامب يغادر البيت الأبيض أول مرة بعد العزل

جهينة نيوز:

توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند، يوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض، إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضاً في عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض منذ 28 آذار، عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأمريكية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.


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