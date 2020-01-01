الناتو يفرض قيود على نشر معلومات تخص هجماته في أفغانستان

جهينة نيوز:

فرضت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، قيوداً على نشر معلومات عن الهجمات التي يشنها الحلف، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وفي تقرير نشرته إحدى الهيئات الرقابية الأمريكية، والصادر عن مكتب المفتش العام الخاص بإعمار أفغانستان -وهو جهاز أمريكي للرقابة يموله الكونغرس-، قال قادة مهمة الدعم إن المعلومات أصبحت خاضعة للمناقشة بين الوكالات بعد المفاوضات السياسية الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان.

وكانت الولايات المتحدة ومنظمة طالبان قد وقّعتا اتفاقاً في شهر شباط الماضي، يسمح بانسحاب تدريجي لجميع القوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمانات بمكافحة الإرهاب، تمهيدً لمحادثات السلام بين الأطراف الأفغانية المتحاربة.