فرنسا تؤكد دعمها لسيادة وأمن لبنان

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 20:53 | سياسة, عالمي

فرنسا تؤكد دعمها لسيادة وأمن لبنان

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، مُعتبرةً أن ذلك أمر ضروري لفصله عن أزمات المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة إن الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية مهمة لإيجاد حل للأزمة الكبرى التي تواجه البلاد، داعيةً لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لانتعاش البلاد وجعل تلبية تطلعات الشعب اللبناني ممكنة.

وختمت الوزارة بالقول إن تقف فرنسا على أهبة الاستعداد لدعم جهود لبنان عبر الاتصال بشركائها في إطار التزاماتها في سيدر.

هذا ويشهد لبنان موجة من الاحتجاجات على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في ظل أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد.


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