بريطانيا: لندن تسجل أعلى معدل للوفيات بفيروس كورونا و المناطق المحرومة هي الاكثر تضرراً

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 20:07 | منوعات, صحة

بريطانيا: لندن تسجل أعلى معدل للوفيات بفيروس كورونا و المناطق المحرومة هي الاكثر تضرراً

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن المناطق الأشد تضررا في العاصمة هي أحياء نيوهم وبرنت وهاكني، وهي من الأحياء الأكثر فقرا. وجاء معدل الوفيات في نيوهم عند 1454.3 وفاة لكل مئة ألف شخص.

من جهته، قال نيك ستريب، رئيس إدارة التحليل الصحي بمكتب الإحصاء: "تجاوز معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا ضعف ذلك المسجل بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانا".

وتابع: "من الطبيعي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانا، لكن يبدو أن كوفيد-19 لا يزال يجعل المعدل أكثر ارتفاعا حتى الآن".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا