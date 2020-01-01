بايدن يتقدم على ترامب بنسبة التأييد للانتخابات الرئاسية

جهينة نيوز:

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية القادمة تقدم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي على الرئيس دونالد ترامب في نسبة التأييد بفارق نقطتين.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته الصحيفة اليوم فأن 42 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لبايدن فيما حصل ترامب على 40 بالمئة بعدما كان يتفوق بفارق كبير في الاستطلاع نفسه الذي أجرته الصحيفة في كانون الثاني الماضي.

وأوضح 5 بالمئة من الناخبين المسجلين أنهم يفضلون التصويت لشخص آخر بينما قال 4 بالمئة.. أنهم لن يصوتوا على الإطلاق ولن يشاركوا في الانتخابات أساساَ وبقي 9 بالمئة غير متأكدين من قرارهم بعد.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي كشف أن 44 بالمئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات تشرين الثاني بينما قال 40 بالمئة إنهم سيدعمون ترامب.