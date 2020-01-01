أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربياً، خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 19:06 | منوعات, صحة

أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربياً، خلال الـ24 ساعة الماضية

جهينة نيوز:

- وزارة الصحة السعودية: تعافي 392 مصابا بفيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3555، وتسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة و 114 حالة شفاء.

- وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2447.

- وزارة الصحة المصرية: 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 1381.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات.

- وزارة الصحة الكويتية: شفاء 63 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1602 حالة.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4423.

- 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

رصد JPnews


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