إيران تنتقد بيع بريطانيا أسلحة للسعودية

جهينة نيوز:

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" استمرار بريطانيا ببيع الأسلحة إلى السعودية واستخدامها بشكل غير مشروع ضد الشعب اليمني.

وأوضح موسوي في تغريدة له اليوم على تويتر أن الحكومة البريطانية حققت الأرباح من تصدير الأسلحة للسعودية، بينما تلوثت أيديها بدماء الأبرياء في اليمن، داعيا الحكومة البريطانية الى انتهاج المسار التاريخي الصحيح، وأضاف: (بالنظر إلى أن الفظائع التي ارتكبت في اليمن وضعت هذا البلد على حافة أسوأ أزمة إنسانية في العالم).

وأفاد تقرير لمنظمة "إكسفام" الدولية في وقت سابق أن ميزان بيع الاسلحة الى السعودية من الحكومة البريطانية قد ارتفع بنسبة 45%، حيث قامت حكومات حزب المحافظين ببيع ما قيمته 6 مليارات و400 مليون باوند من السلاح إلى السعودية، مابين عامي 2015 و 2019 ، كما كان لبريطانيا دور بارز في تدريب وتأهيل القوات السعودية.