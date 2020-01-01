بعد ضجة إعلامية كبيرة.."بايدن" ينفي اتهامه بالتحرّش الجنسي

جهينة نيوز:

نفى المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة "جو بايدن"، الاتهامات الجنائية التي وجهت إليه، والتي تتعلق بتحرشه الجنسي بإحدى موظفات مكتبه الخاص اسمها "تارا ريد".

وقال بايدن في تصريح له اليوم الجمعة إن ادعاءات ريد غير صحيحة ولم تحدث أبداً، مضيفاً أن هناك تناقضات في أقوالها التي تغيرت بشكل متكرر، حسب قوله.

وكانت الموظفة السابقة ريد قد أبلغت شرطة واشنطن في وقت سابق، بحادث مزعوم قالت إنه وقع لها في عام 1993 عندما كانت تعمل في مكتب بايدن في مجلس الشيوخ، مدّعيةً بأن بايدن اعتدى عليها جنسياً في أحد ممرات مبنى الكونغرس، و(دسّ يده تحت تنورتها).

وكشفت ريد عن هذه الحادثة في مقابلة إعلامية أواخر الشهر الماضي، وأصدر فريق بايدن حينئذ بياناً رفض فيه هذه الادعاءات إطلاقاً، واصفاً إياها بالملفقة.

الجدير بالذكر أن عدة نساء قد أعلنّ عن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل بايدن، عندما أطلق نائب الرئيس السابق حملة للترشح إلى انتخابات الرئاسة، لكن ريد هي الوحيدة التي ادعت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي المباشر على يد بايدن.