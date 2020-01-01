تُركيا تؤجل نشر منظومات "إس 400" لوقت لاحق

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 15:09 | سياسة, عالمي

تُركيا تؤجل نشر منظومات

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم رئيس النظام التركي أن تركيا أجّلت نشر منظومة (إس 400) الدفاعية الصاروخية الروسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "إبراهيم كالين" خلال اجتماع عبر الإنترنت استضافه المجلس الأطلسي، إن هنالك تأجيل بسبب فيروس كورونا لكنه نشر المنظومة سيمضي قدما كما هو مقرر له، مُضيفاً أن أردوغان أبلغ الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" مرات عدة أنه مهتم بشراء صواريخ باتريوت.

وادعت الولايات المتحدة في وقت سابق أن المنظومة الروسية غير متوافقة مع أنظمة دفاعات حلف شمال الأطلسي، وستعرض للخطر طائرات أف 35 الأميركية التي تعتزم تركيا شراءها.

يذكر أنه في تشرين الأول الماضي قال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" إن بلاده قد تشتري منظومة باتريوت الأميركية، وتتغلب على العوائق المتعلقة بمشروع مقاتلات أف 35، مؤكداً أن بلاده في مركز حلف الناتو ولن تبحث عن مكان آخر لها لشراء المنظومة الصاروخية


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