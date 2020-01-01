السعودية تؤكد تضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 15:04 | سياسة, عربي

السعودية تؤكد تضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب

جهينة نيوز:

أعلنت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب، كما قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن الجيش المصري مساء أمس استشهاد وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


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