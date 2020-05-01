أضرار مادية في مبنى مديرية النقل بحمص جراء الانفجار في أحد المواقع العسكرية

جهينة نيوز:

اعلن مدير النقل في مدينة حمص المهندس خليل الخليل، أن أضرار مادية وقعت في مبنى مديرية النقل بحمص المجاورة لموقع انفجار مستودع ذخيرة التابع لأحد المواقع العسكرية جنوب المدينة ، اقتصرت على تحطم زجاج وألمنيوم النوافذ والأبواب والواجهات فقط .

واضاف مدير النقل: باشرت ورشاتنا إزالة الأضرار وصيانتها والمديرية جاهزة لاستقبال معاملات المواطنين يوم الأحد القادم وفق البرنامج الذي حددته الوزارة لاستئناف عمل مديريات النقل دون أي تعديل .

وكان مصدر عسكري قد صرح بأنه في تمام الساعة 9,25 من يوم 1/5/2020 سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص، وبالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة.