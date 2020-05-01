مصدر عسكري: انفجارات حمص ناتجة عن خطأ بشري

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 9,25 من يوم 1/5/2020 سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص.

وقال المصدر أنه بالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة.

وكان مدير صحة حمص في وقت سابق من صباح اليوم أعلن عن وصول ١٠ إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.