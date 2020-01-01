طهران.. قرار المانيا بحظر "حزب الله" لا يحترم الحكومة والشعب اللبناني

جهينة نيوز:

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي "بشدة" قرار الحكومة الالمانية بحق "حزب الله"، وقال :"يبدو أن بعض الدول في اوروبا يتخذ مواقفه دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق منطقة غرب اسيا ويأخذ بالاعتبار فقط أهداف الماكینة الدعائية للكيان الصهيوني والنظام الاميركي المتخبط".

وأضاف: "ان قرار الحكومة الالمانية اتخذ تماما بلا احترام للحكومة والشعب اللبناني، لأن "حزب الله" جزء رسمي ومشروع من الحكومة والبرلمان اللبناني وكان على الدوام حزبا سياسيا مؤثرا على صعيد دعم الاستقرار السياسي في هذا البلد ويحظى برصيد شعبي واسع في لبنان والمنطقة".

وتابع موسوي: "قرار الحكومة الالمانية غير الحكيم يطال قوة لها مكانة اساسية في مكافحة ارهاب داعش، وبناء عليه تتحمّل الحكومة الالمانية مسؤولیة التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الارهابية الحقيقية".

وكانت الداخلية الألمانية أعلنت حظر "حزب الله" وصنفته "منظمة إرهابية"، ونفذت عدة مداهمات ضد مشتبه بكونهم أعضاء في الحزب بمناطق متفرقة من البلاد.