وزير التعليم العالي يعاين الاجنحة المعزولة في " المواساة "

جهينة نيوز:

قام الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة إلى مشفى المواساة الجامعي بدمشق، للاطلاع على مدى جاهزية المشفى لاستقبال المواطنين، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا والسيطرة عليه، من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدا على أهمية توفير الاحتياجات اللازمة من أدوية ومعقمات وكمامات، ورفع مستوى منظومة الإسعاف السريع لخدمة جميع المواطنين .

كما أطلع ابراهيم خلال جولته على الأجنحة التي تم عزلها لاستقبال المرضى المشتبه بأصابتهم بفايروس كورونا، ريثما يتم التشخيص وتحويلهم إلى المراكز العلاجية المخصصة لدى وزارة الصحة... مؤكداً خلال لقائه الكوادر الطبية المختصة على ضرورة وضع خارطة عمل مستمرة لمتابعة أي مستجدات لفيروس كورونا، وكيفية التعامل معه.