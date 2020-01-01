الأمم المتحدة تبدأ رحلات جوية لمساعدة الدول النامية

جهينة نيوز:

أرسل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الخميس أول طائرة محملة بالإمدادات الطبية للدول النامية المعرضة بشكل خاص لتفشي وباء كورونا، مستهدفا زيادة الخدمة إلى 350 رحلة في الشهر

واختار البرنامج تسعة مطارات حول العالم للمشاركة في الجسر الجوي الإنساني الخاص، والذي سيشمل أيضا ما يصل إلى 350 رحلة ركاب شهريا لنقل الفرق الطبية والإنسانية اعتبارا من أوائل مايو .

وأقلعت طائرة شحن من طراز بوينج 757 من مطار لييج البلجيكي مساء الخميس محملة بنحو 16 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك الكمامات والقفازات والأدوية والمحاقن متجهة إلى بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا.

ولم يمنع توقف رحلات الطيران أثناء الوباء عشرات الآلاف من العاملين في المجال الإنساني من السفر فحسب، بل أوقف الشحنات الجوية أيضا.

وقال عامر الداودي، مدير استجابة الشركات لبرنامج كوفيد-19 التابع لبرنامج الأغذية العالمي إن التحدي المتمثل في ”إيجاد طائرات شحن اليوم يمثل كابوسا. ارتفعت الأسعار أربع أو خمس مرات...قد لا تجدها اليوم أو في اليوم التالي أو لمدة أسبوع“.