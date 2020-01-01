في الصين الكتابة على السمك لجذب الزوار

جهينة نيوز:

لجأ قائمون على حوض أسماك في الصين إلى فكرة غريبة في محاولة للفت الأنظار وجذب الزوّار إلى المكان، وذلك من خلال الكتابة على السمك، في خطوة حظيت بإشادات وانتقادات على حد سواء.

وكتب المشرفون على الحوض أسماء العائلات الصينية الأكثر شيوعاً على الأسماك، بألوان زاهية، ولا سيما اللون الأحمر، وفق ما أظهر فيديو تداوله كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت أسماء عائلات من بينها «وو» و«هوو» و«هاو»، على عشرات الأسماك الحية، وهي تسبح داخل الحوض الكبير، الأمر الذي جعل الأسماك أكثر جاذبية، من وجهة نظر بعض الزاوّر.