إنغلاق أكبر ثُقب لطبقة الأوزون.. فهل لكورونا دور في ذلك!؟

جهينة نيوز:

أكّدت مجموعة من العلماء إنغلاق «أكبر ثقب في الغلاف الجوي في التاريخ»، الأمر يتعلّق بثقب لطبقة الأوزون كان قد تشكّل فوق القطب الشمالي في الربيع الجاري، ونما بشكل كبير حتى أصبح الأكبر من نوعه.

وأشار تقرير لشبكة CNN الأميركية، إلى إنّ العلماء الذين يتتبعون الثُّقب في مرصد «كوبرنيكس» لخدمات مراقبة الغلاف الجوي، قد أعلنوا الخبر.

وعلى عكس التوقعات، وبرغم ما قد يعتقده الجميع، فإنّ تعافيه لم يكن راجعاً إلى انخفاض مستويات التلوّث بسبب فيروس كورونا.

هذا ما أكّده فريق العلماء، شارحين أنّه «على الأرجح لم يكن لمرض «كوفيد-19» والإغلاق العام المرتبط به أي دخلٍ في ما حدث، لقد نجم الثقب عن دوامة قطبية قوية وغير تقليدية دامت لمدة طويلة، ولا علاقة له بالتغيّر في مستوى جودة الهواء».