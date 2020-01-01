وصول طائرة تقل 16 طالباً سورياً من روسيا إلى مطار اللاذقية نقلوا إلى مركز للحجر الصحي بدمشق

جهينة نيوز:

قالت مديرية الصحة في اللاذقية ان مساء يوم الخميس ٣٠ نيسان وصلت طائرة تقل ١٦ طالب سوري قادمة من روسيا إلى مطار اللاذقية الدولي .

واضافت المديرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، "جرى استقبالهم من قبل فريق التقصي الطبي في مديرية صحة اللاذقية وعلى رأسهم الدكتور عبداللطيف دمياطي معاون مدير الصحة" .

وتابعت، "تم فحصهم جميعا وكانوا بصحة جيدة دون ظهور اي علامة مرضية ،ثم تم نقلهم إلى مركز الحجر الصحي في مدينة دمشق ضمن حافلات معقمة من قبل فريق التعقيم لدينا" .

وختمت المديرية بيانها ان هذه الاجراءات تأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية الطبية التي أقرها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا .