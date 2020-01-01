وصول طائرة تقل 16 طالباً سورياً من روسيا إلى مطار اللاذقية نقلوا إلى مركز للحجر الصحي بدمشق

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 11:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

وصول طائرة تقل 16 طالباً سورياً من روسيا إلى مطار اللاذقية نقلوا إلى مركز للحجر الصحي بدمشق

جهينة نيوز:

قالت مديرية الصحة في اللاذقية ان مساء يوم الخميس ٣٠ نيسان وصلت طائرة تقل ١٦ طالب سوري قادمة من روسيا إلى مطار اللاذقية الدولي .

واضافت المديرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، "جرى استقبالهم من قبل فريق التقصي الطبي في مديرية صحة اللاذقية وعلى رأسهم الدكتور عبداللطيف دمياطي معاون مدير الصحة" .

وتابعت، "تم فحصهم جميعا وكانوا بصحة جيدة دون ظهور اي علامة مرضية ،ثم تم نقلهم إلى مركز الحجر الصحي في مدينة دمشق ضمن حافلات معقمة من قبل فريق التعقيم لدينا" .

وختمت المديرية بيانها ان هذه الاجراءات تأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية الطبية التي أقرها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا .


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا