ترامب يقول بأنه واثق من أن كورونا ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات

الجمعة, 1 أيار 2020 الساعة 10:58 | سياسة, عالمي

ترامب يقول بأنه واثق من أن كورونا ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه واثق من أن ​فيروس كورونا​ ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات، لكنه امتنع عن الكشف عن الأدلة فيما يزيد التوتر مع بكين بشأن منشأ المرض الفتاك.

وكان معهد ​ووهان​ لعلم الفيروسات الصيني الذي تدعمه ​الدولة​قد رفض تلك المزاعم. كما قلل مسؤولون أميركيون آخرون من شأن ذلك الاحتمال.

ويعتقد معظم الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع ​الحيوانات​البرية في ووهان وانتقل من الحيوانات إلى البشر.

يذكر ان ترامب عبر عن خيبة أمل متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية تجاه الصين بسبب الوباء الذي أودى بأرواح عشرات الآلاف في الولايات المتحدة وحدها.


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