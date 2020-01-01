بومبيو: مستمرون بمراقبة الوضع في كوريا الشمالية وجاهزون لأي سيناريو محتمل

جهينة نيوز:

أفاد ​وزير الخارجية​ الأميركي، ​مايك بومبيو​، بأن ​الولايات المتحدة​ جاهزة لأي سيناريو محتمل في ​كوريا الشمالية​، وسط ​تقارير​غير مؤكدة حول مرض زعيمها، ​كيم جونغ أون​.

واشار بومبيو خلال حوار تلفزيوني إلى انه "من غير المعتاد، ولكن ليس من غير المسبوق، أن يغيب القائد الشمالي عن الأنظار لمدة أسبوعين".

وأضاف: "لكن بخلاف هذا، ليس لدي ما يمكنني أن أشاركه معكم، نحن مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب. ونعمل لنضمن أننا جاهزون لأي احتمال هناك".

وتابع: "أوضح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من قبل ما الذي يحدث"، مضيفا: "لدينا مهمة واحدة، وهي تنفيذ الاتفاق الذي وُقع في ​سنغافورة​، والذي يتضمن التأكد من أن هذا البلد ليس لديه أسلحة نووية وأنه بإمكاننا أن نمنح المواطنين الكوريين الشماليين حياة أفضل".

وأكد بومبيو على أن ​أميركا​ ما زلت تركز على إخلاء كوريا الشمالية من ​السلاح النووي​، بغض النظر عما يحدث داخل النظام.