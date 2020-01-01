"الوفاق الليبية" ترفض الهدنة التي أعلنها المشير حفتر خلال رمضان

جهينة نيوز:

أعلنت ​مايسمى "حكومة الوفاق ​الوطني" في ​ليبيا​ والتي تدعمها ​الأمم المتحدة​ رفضها "​الهدنة​" التي أعلنها المشير​خليفة حفتر​ لمناسبة ​شهر رمضان​.

وأوضحت ​الحكومة​ في بيان صحافي أنّها ستستمر في "الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وانهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد"، مشيرة الى أن "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد (حفتر) على الغدر والخيانة".

واعتبرت أن "ما أعلنه منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنّ ليس لدينا شريك للسلام بل امامنا شخص متعطش للدماء مهووس ب​السلطة​"، لافتة إلى أن أي وقف ل​إطلاق النار​ "وصولا إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية" تفعّل عمل "لجنة 5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا