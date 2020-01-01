نيويورك: السلطات تحقق في حادثة العثور على عشرات الجثث داخل شاحنات

جهينة نيوز:

فتحت سلطات ​نيويورك​، تحقيقا بشأن مؤسسة لدفن الموتى في بروكلين، بعد عثور ​الشرطة​على عشرات الجثث المتحللة مكدسة في ​شاحنات ​متوقفة عند هذه المؤسسة منتظرة دورها في الدفن.

ولفت متحدث باسم ​شرطة نيويورك​الى إن عناصر الشرطة أُبلغوا بالأمر من خلال المارة الذين اشتمّوا ​رائحة كريهة​، وأدركت الشرطة حجم الكارثة لدى وصولها الى المكان.

من جهته اشار ، مدير الخدمات الصحية المسؤولة عن تنظيم هذه المؤسّسات في ولاية نيويورك هوارد زوكر الى اننا "نُجري تحقيقا بشأن مؤسسة دفن الموتى هذه"، وأشار إلى أن هذه المؤسسة لم تتعرض لأيّ شكاوى في الماضي".

بدوره، وصف رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، الوضع بأنه "مروع" و"غير مقبول على الإطلاق"، مضيفا:"مؤسسات دفن الموتى هي شركات خاصة، ويجب عليها معاملة الناس بكرامة.. ولا أعرف كيف أمكنها السماح بحصول أمر كهذا".

والأربعاء تمّ العثور على عشرات الجثث، ما يصل إلى 60 جثة، بحسب وسائل إعلام أميركية، في شاحنات متوقفة أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى في منطقة بروكلين.

وتعد نيويورك في الوقت الحالي واحدة من البؤر الرئيسة لتفشي الفيروس التاجي في ​الولايات المتحدة​، وقد سُجل بها أكثر من 299 ألف حالة إصابة، وأكثر من 23.4 ألف حالة وفاة.