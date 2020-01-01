أبراج الجمعة 1 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 1-5: يميل إلى السلطة والزعامة بطبعه، لذلك عادة مايكون قائداً ويعمل في مناصب تمكنه من إثبات ذاته، لديه قدرة على مواجهة الحياة ومصاعبها.. ومعظمهم لبق ويتكلم ببراعة ويحترم القوانين لكنه يتمرد أحياناً وتظهر شخصيته العصبية التي سرعان ماتسيطر عليه.. كثير الصمت وكريم بلا حدود وهو رمز للنبل والأرستقراطية.

هذا العام مشروع جديد وتغيير في حياتك وشهرة وأعمال قانونية انتبه للتفاصيل من أجل الاستقرار.. بين الشهر السادس والـ11 فترة جيدة لك.. حظاً سعيداً.

الحمل:

محظوظ وتلعب دوراً رائداً في محطيك ونهار إيجابي لتلتقي مع الأحبة وتكون مؤثراً. وينتج من النهار سهرة أو لهو وربما تكسب شيئاً معنوياً أ ومادياً وقسم يهتم بالأولاد وتمضي وقتاً جيلاً مع الأحبة.

الثور:

يوم فيه محاسبة أو مشكلة مع الأهل وربما أخطاء وأعطال وعصبية وقضايا تتعلق بالأمور المالية مع العائلة.. يوم فيه إزعاجات جرّب أن تقيم مصالحات وبإمكانك التغيير من بيع أو شراء أو عقار..

الجوزاء:

تمشي بشكل سهل وسريع ولاسيما بما يخص السفر والتنقل والاتصالات. مقابلة تفتح فيها نقاشاً مثمراً.. الحركة هو عنوان نهارك اليوم.

السرطان:

اليوم في بيت المال أي كان هناك ضغوط بحاجة للمعالجة واليوم غير مستحيلة لاتقف مكتوف اليدين.. يوم تتواصل فيه مع الغير وجيد للمال احتمال دين أو مسكب مالي أو مكافأة.

الأسد:

القمر في برجك وبدأت تهدأ وتصل إلى تسوية.. اليوم الأمر والنهي لك وتهتم بمظهرك الخارجي وتزادد طاقة ولمعاناً وشعبية وتفتح صفحة جديدة.

العذراء:

القمر في بيت متاعبك يعني المطلوب منك الابتسام وقل لمن يزعجك مامضى مضى.. انتبه لاتتهور وقد لايتفهم الآخر رأيك.. هناك تأخير وقد تحزن من أحد من محيطك لذلك ابق محايداً لأن وجود القمر في برج الأسد يعرضك لمؤامرة أو نميمة أو تعامل مع الغرباء.

الميزان:

تعرف كيف تخلق جواً جميلاً لك وللآخرين وقد تقترح حديثاً خلال اجتامعاتك بالأصدقاء الذين يلتفون حولك... نهار فيه دعم وقد تعوض عن خسارة أو تراجعاً سابقاً.. دعوة على الغداء أو العشاء.

العقرب:

نهار متعب ولايمكن البقاء في مكان واحد.. احتمال أن تعيش تجربة تتوصل من خللاها إلى نجومية.. وجهز نفسك جيداً قد تظهر مهمة طارئة لابد من إثبات جدارتك في عملك أمام المسوؤلين عنك وحافظ على صيت طيب.. اليوم فرصة عمل ولايخلو من التعب.

القوس:

يوم جيد وحركة مثمرة وسفر واتصالات والمشاركة في المؤتمرات والدفاع عن الحقوق والمواقف وتحقق أهدافك وتخرج منتصراً.. يوم للحركة والبيع والشراء إذا كان الوضع يسمح بذلك.

الجدي:

تتصالح مع نفسك وتقيم تسوية لبعض المشكلات وتستعين بالاصدقاء.. وتستغني عن المحاكم واحتمال استقبال ووداع أو رحيل وربما تصرف مالأً وتوقع على عقود.. مشغول بالشراكة المالية أي هناك جرد حسابات وقضايا استشفائية.

الدّلو:

ركز على الشراكة وتنجح بفرض وجهة نظرك إذا تعاملت بهدوء لأن النهار يحمل بعض العرقلات يوم شائك وحساس واقترب من الأجواء الرومانسية ولا تراهن على شيء وغلك التلاعب بمشاعر أحد الشركاء وتجنب المشكلات التي لاتعانيك... ربما هناك عقد شراكة لك اليوم.

الحوت:

أعمال وتنقل واستقبال.. الوقت ضيق والنهار مرهق.. قم بعملك وتفادى الأخطاء واطلب مساعدة وانتظر يوماً شرقاً حتى تعبر عن نفسك وبإمكانك الكتابة على الورق حتى تتذكر التفاصيل. المطلوب الصحة والعمل.