منعاً لحدوث تجمعات.. تعرف على المهن والفعاليات الغير مسموح لها بالعمل!

جهينة نيوز:

أصدر محافظ دمشق عادل العلبي تعميماً يتضمن الفعاليات والمهن الغير مسموح لها بالعمل، بناءً على القرار الأخير للفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا والمتضمن السماح لجميع الفعاليات بمزاولة نشاطها التجاري.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، بالمهن والفعاليات التي يتوجب على أصحابها بعدم مزاولة عملهم منعاً لحدوث تجمعات ضمن تلك المنشآت وهي:

1- صالات الأفراح والمناسبات والعزاء وجميع صالات و الفعاليات الاجتماعية (بازارات_ندوات_معارض….).

2 – جميع مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال بما فيها المتواجدة ضمن المولات التجارية.

3 – جميع الأندية الرياضية الخاصة.

4- صالات السينما والمسارح الخاصة والعامة.

5 – جميع المنتزهات الشعبية.

6 – منشآت الإطعام على كافة مستوياتها وتصنيفها المطاعم والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمقاهي وصالات الشاي، ويسمح للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر.

وأشارت المحافظة دمشق أن باقي المهن يسمح لها بالعمل في كافة الأيام بالوقت المحدد من الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة مساءً.