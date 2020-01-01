منعا من ابتزاز المعتمدين للمواطنين وحفاظاً على السلامة.. محروقات تسحب أسطوانات الغاز التالفة

جهينة نيوز:

صرح مصدر في شركة محروقات لـ«الوطن» بأن بعض معتمدي الغاز يبتزون المواطنين، ويأخذون مبالغ مالية إضافية منهم، بحجة وجود خلل فني في أسطوانة الغاز، حتى لو كانت القاعدة أو الواقية مركبة عليها، أو كانت بحوزة المواطن بعد انفكاكها.

وأوضح أنه لهذا السبب أكّدت شركة «محروقات» على جميع معتمدي الغاز استقبال أي أسطوانة من المواطنين بحاجة إلى إصلاح أو فيها خلل فني، شريطة إحضار القاعدة أو الواقية المنزوعة من الأسطوانة، وغيرها، وبالتالي سحب أسطوانات الغاز التالفة من التداول، حفاظاً على سلامة المواطنين، والتأكيد بأن الحكومة مستمرة بتحمل تكاليف سوء تداول الأسطوانة من المعتمدين أو بعض المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن شركة «محروقات»، تستقبل أي أسطوانة غاز من المواطنين تعاني خللاً فنياً، أو بحاجة لإصلاح، وكانت تتقاضى رسوماً معينة من معتمدي الغاز في حال عدم وجود الواقية أو القاعدة على الأسطوانة.