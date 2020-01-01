التربية تحدد الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانويات العامة والشرعية والمهنية والتعليم الأساسي

جهينة نيوز:

حددت وزارة التربية اليوم الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها كافة “المواد العامة” وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

وطلبت الوزارة في بيان من مديرياتها في المحافظات كافة تعميم الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها كافة “المواد العامة” وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على المجمعات والمدارس الثانوية العامة والشرعية والمهنية والتعليم الاساسي وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار النفسي وخفض مستوى القلق والتوتر لدى الأبناء الطلاب ليتمكنوا من التحضير لامتحاناتهم بشكل جيد.