ميكروفون يلتقط حوارا بالبيت الأبيض يعزز نظرية المؤامرة عن وجود لقاح لكورونا

جهينة نيوز

أجج حوار بين صحفيين تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه ميكروفون في غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، "نظرية المؤامرة" عن وجود "لقاح سري" ضد فيروس كورونا.

وجرى الحديث بين كبير مراسلي قناة "فوكس" في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة "نيويورك تايمز"، دوغ ميلز، قبل بدء المؤتمر الصحفي اليومي يوم 21 أبريل، حيث طلب روبيرتس من ميلز في مقطع الفيديو المتداول أن "يخلع القناع الصحي"، فرد ميلز عليه قائلا: "إننا جميعا تلقينا اللقاح".

وبعدما تم تداول الفيديو على نطاق واسع، قال روبيرتس في تصريح لوكالة أسوشيتد برس إن مقطع الفيديو كان مجتزأ من الحوار، وأن الحوار حمل نوعا من المزاح بين الرجلين.

وقال روبيرتس إن ميلز سأله: "ماذا تعلم يا صاحبي؟" فيجيبه روبيرتس قائلا: "يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC جامعة جنوب كاليفورنيا"، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: "حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال".

المصدر: CNN