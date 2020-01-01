الإنتربول: مجرمون يستخدمون خدمات التوصيل لنقل المخدرات أثناء الإغلاق العام

جهينة نيوز

قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) إن مجرمين استغلوا خدمات توصيل الطعام كغطاء لنقل المخدرات وسلع أخرى غير قانونية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت تقارير من أجهزة الشرطة في أيرلندا وماليزيا وإسبانيا وبريطانيا ترصد سائقي توصيل ينقلون المخدرات مثل الكوكايين والماريخوانا والكيتامين وحبوب النشوة.

وأدت إجراءات الإغلاق العام والقيود على تنقلات الناس التي تفرضها الحكومات في جميع أنحاء العالم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، إلى زيادة الطلب على سائقي التوصيل.

وأفاد الإنتربول هذا الشهر بأن الشرطة الوطنية الإسبانية ضبطت 7 أشخاص يرتدون زي سائقي توصيل الطعام في أليكانتي وبلنسية.

وأضافت أن المتورطين في القضية ضبطوا وهم يسلمون الكوكايين والماريخوانا بالدراجات الهوائية والنارية والسيارات، مع إخفاء بعض الأدوية داخل حقائب التوصيل للمنازل.

وأشارت إلى أن السلطات في إيرلندا ضبطت 8 كيلوغرامات من الكوكايين ومسدسين مخبأين في علب للشطائر.

المصدر: رويترز