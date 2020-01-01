النفط بصدد مزيد من الانخفاض في 2020

جهينة نيوز:

خلص استطلاع لوكالة "رويترز" اليوم إلى أن أسعار النفط تتجه صوب مزيد من الانخفاض هذا العام حتى مع تخفيف الدول للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

كذلك أظهرت نتيجة الاستطلاع أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها كبرى الدول المنتجة للخام لن يكون لها أثر كبير على سوق النفط.

وتوقع المسح، الذي شمل 45 محللا، أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 35.84 دولار للبرميل في 2020.

وهبطت أسعار كل من خامي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بشكل حاد لما دون العشرين دولارا هذا العام.

وجرى تداول خام "برنت" اليوم عند نحو 25 دولارا للبرميل بانخفاض يفوق 60% عن نهاية 2019 مع تهاوي الطلب على النفط بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء كورونا.

ويتوقع المحللون أن ينخفض الطلب على النفط بين 20 و25 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري، وبين 9.2 و10.6 مليون برميل يوميا في 2020.

بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعا قدره 9.3 مليون برميل يوميا في 2020.

المصدر: "رويترز"