رسمياً..باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، تتويج نادي باريس سان جيرمان باللقب بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020، الذي أنهاه اليمسؤولون بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان باريس يتفوق بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي، حيث تم أيضاً تتويج لوريان بلقب الدرجة الثانية.

يُذكر أنه تم في شهر آذار الماضي تعليق منافسات الدوري الفرنسي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ليُعلن رئيس الحكومة الفرنسية قبل أيام إلغاء الدوري بشكل كامل، ولم تفيد الرابطة بأي معلومات إضافية حول الفرق التي ستتأهل للمشاركة في المنافسات الأوروبية.