لحظة أسر مجموعة من مرتزقة العدوان التركي السوريين، بعد تدمير الجيش الوطني الليبي لمدرعة تركية في ليبيا.

الخميس, 30 نيسان 2020 الساعة 19:01 | سياسة, محلي


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