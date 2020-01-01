رئيس الحكومة اللبنانية: نحن أمام مفترق تاريخي، ووطننا يحتاج إلينا جميعاً

جهبنة نيوز:

اعتبر رئيس الوزراء في لبنان "حسان دياب" أن انتفاضة اللبنانيين على الفساد تدل على أن الفساد هو دولة داخل دولة ومتجذرة فيها، مؤكداً أن البلاد ليست في المراحل النهائية لأزمة كورونا وأن على الجميع عدم إضاعة ما تم إنجازه.

وفي كلمة له عقب جلسة مجلس الوزراء التي أقر خلالها الخطة الاقتصادية والمالية للبلاد، قال دياب إن الحكومة لم توقف ورشة عملها لإقرار مشاريع القوانين التي التزمت بها في بيانها الوزاري بالرغم من فيروس كورونا، مُشيراً إلى أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل بتدمير الممتلكات والاقتناع أن هذا الشغب عفوي ولا يحمل أهداف سياسية.

وأضاف: (ذا امتثلنا بالكامل للخطة الموضوعة لمواجهة كورونا نتوقع أن تكون الموجة الثانية في تموز أقل من الأولى، لكن تصرف البعض بعدم مسؤولية ولامبالاة تجاه خطة مواجهة الفيروس سيرتد سلباً على كل المجتمع، وأنا أدعو جميع اللبنانيين إلى اعتبار هذا اليوم الذي أقرت فيه الخطة الاقتصادية نقطة تحول لمستقبل بلدنا).

وأوضح دياب أن الخطة الاقتصادية تهدف لحماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لتقوم بواجباتها، وأن يعيد البنك المركزي التركيز على مهمته الأساسية بحفظ الاستقرار المالي للبنان، كما تهدف لإعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، حيث أنها بُنيَت على أسس يسمح لللحكومة بالحصول على التمويل الدولي.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية أقرّت في وقت سابق من اليوم خطة اقتصادية ومالية، في ظل الغضب الشعبي المتصاعد بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، والذي عمّقته القيود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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