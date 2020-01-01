الجامعة العربية تُندد بقرار الاحتلال بشأن ضم أجزاء من الضفة

جهينة نيوز:

أكدت جامعة الدول العربية أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال اجتماع طارئ عُقد عبر تقنية الفيديو برئاسة سلطنة عمان اليوم الخميس طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مشروع قرار له الإدارة الأميركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بـ(صفقة القرن)، واتي تهدف لضم أراضى فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة.

وأكد المجلس أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أخطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، حيث تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمبادرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية ، وتكليف بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب بنقل مقتضي هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم.

وكان رئيس وزراء العدو "بنيامين نتانياهو" قد أبدى ثقته بشأن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمالي البحر الميت خلال الصيف المقبل، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.