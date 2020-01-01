تماشيا مع الاجراءات الامريكية والرغبة الصهيونية.. ألمانيا تحظر حزب الله وتنفذ مداهمات!

جهينة نيوز:

في خطوة خطيرة تماشي الاجراءات الامريكية والرغبة الصهيونية أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة حظرت حزب الله اللبناني على أراضيها ووصفته كـ"منظمة إرهابية".

وقال متحدث باسم الوزارة في تغريدة نشرها على "تويتر" ان وزير الداخلية هورست سيهوفر حظر حزب الله في ألمانيا.

وبحسب وزارة الداخلية نفذت قوات الأمن والشرطة عمليات أمنية في الصباح الباكر اعتقلت على إثرها أعضاء زعمت انهم ينتمون لحزب الله.

وتعتبر المانيا من اشد حماة الكيان الاسرائيلي في الاوساط الدولية ونشاطاته ضد حزب الله اللبناني وحركات المقاومة الفلسطينية التي تناضل من اجل تحرير الاراضي المحتلة. وذلك حسبما نقلت قناة العالم.

بدوره رحب كيان الاحتلال الإسرائيلي بقرار وزارة الداخلية الألمانية ودعا الحكومات الأوروبية الأخرى لتبني قرار مشابه.

وقال وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس، في تغريدة على "تويتر": "أحيي الحكومة الألمانية على قرارها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.. وأدعو الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي أن يحذوا حذوها.

بدورها رحبت السعودية الداعمة لكيان الاحتلال وهللت لهذا القرار ونوهت حسب رأيها "بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار". حسب تعبيرها.