فيروس كورونا يتسبب بخسارة كبيرة لأحد أكبر شركات الطيران العالمية

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "بوينج" إحدى أكبر شركات الطيران في العالم أنها ستخفض عدد موظفينها وإنتاجها بعد أن سجلت خسارة كبيرة في الربع الأول من العام، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "ديف كالهون" إن الطلب على السفر التجاري تراجع بشكل كبير، كما أن الوباء وجه ضربة جسيمة على أعمال الشركة، لافتاً إلى إنه لا يزال غير متأكد من عدد حالات التسريح غير الطوعي اللازمة، ولكن من المحتمل أن يكون هناك بعض حالات التسريح.

وأضاف كالهون: (إن الشركة عرضت على 70 ألف من الموظفين حزمة تسريح طوعية، هذا عدد كبير من العروض، ونأمل أن يقبل عليه عدد كبير إلى حد معقول، ومن المتوقع أن يتم تخفيض الوظائف بحلول نهاية هذا العام).

كما أعلنت الشركة عن تخفيضها 10٪ من وظائفها، أي حوالى 16 ألف وظيفة، من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ الطبيعي وعمليات التسريح غير الطوعى، حيث أن التخفيضات ستكون أعمق فى وحدة الطائرات التجارية لشركة بوينغ، والتى ستفقد حوالى 15٪ من الوظائف.

يُذكر أن عدد كبير من عملاء بوينج قاموا بإلغاء طلبات شراء لـ150 طائرة في شهر آذار الماضي، وتسبب التوقف في الطلب على السفر الجوي إثر تفشي فيروس كورونا بأكبر انخفاض في الطلب منذ عقود.