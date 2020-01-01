مجموعة كبور تنفي أي علاقة لها بتهريب مواد ممنوعة

الخميس, 30 نيسان 2020 الساعة 15:17 | اقتصاد, محلي

مجموعة كبور تنفي أي علاقة لها بتهريب مواد ممنوعة

جهينة نيوز:

نفت مجموعة كبور الدولية نفيا قاطعا أن يكون لها أي علاقة بتهريب مواد ممنوعة ضمن منتجات لها مصدرة من سورية إلى إحدى دولة.

وأكدت المجموعة في بيان أن ظاهرة تهريب المواد الممنوعة باستخدام منتجات وطنية موثوقة محليا وخارجيا تؤدي الى تدمير سمعة المنتج الوطني بعد ان حاز على سمعة عالمية .

وإهابت المجموعة بالسلطات المختصة ان تكشف عن الشبكات المتورطة بتهريب المواد الممنوعة باستخدام منتجات وطنية لها سمعتها العالمية وملاحقتها وتقديم إلى القضاء المختص

وكان تم تداول اخبار عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن تهريب مواد ممنوعة ضمن منتجات سورية مصدرة الى بعض الدول ومن ضمنها مواد تابعة لمجمة كبور الدولية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا