اتفاق أردني ـ فلسطيني لفتح جسر الملك حسين مؤقتاً

الخميس, 30 نيسان 2020 الساعة 15:13 | سياسة, عربي

اتفاق أردني ـ فلسطيني لفتح جسر الملك حسين مؤقتاً

جهينة نيوز:

قال مصدر حكومي أردني، مساء الأربعاء، إن ثمة اتفاقاً جرى بين الأردن وفلسطين لفتح جسر الملك حسين مؤقتاً.

وأضاف أن الاتفاق هدفه إتاحة المجال أمام العالقين من الفلسطينيين في الأردن للعودة إلى الأراضي الفلسطينية بحسب ما نقلت قناة المملكة، ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت في بيان، عن بدء دخول العالقين الفلسطينيين في الأردن من يوم الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 فلسطيني عالق لكل يوم.

وبحسب الوزارة، تستمر العملية حتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن.


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