التهريب يهدد المنتج المحلي في العراق

جهينة نيوز:

قال وزير الزراعة العراقي، صالح الحسني، اليوم الخميس، إن المنتج المحلي في خطر بسبب البيض والدجاج المهرب من الخارج.

وأكد الحسني في بيان صحفي أن المنتج المحلي بات في خطر نتيجة دخول الآلاف من الشاحنات المحملة ببيض المائدة والدجاج الذي يدخل بطرق غير مشروعة عبر المنافذ الحدودية، ولاسيما منافذ العراق الشمالية في إقليم كردستان.

وتساءل الوزير عن الهدف من سياسة الإغراق التي تمارس من قبل البعض، من أجل التأثير على المنتج المحلي، الذي وفرته خطط الوزارة وشريحة الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن، والذي باتت وفرته واضحة من خلال تأمين 25 مادة زراعية نباتية وحيوانية أثبتت وجودها وبأنسيابية عالية خلال الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وأضاف الحسني: ما يتم تداوله على أن بيض المائدة والدجاج من إنتاج إقليم كردستان العراق، عار عن الصحة، وإنما يدخل من منافذ الإقليم بطرق غير قانونية ويكيس ويعبأ بكارتون عراقي بهدف تمريره من نقاط التفتيش الرسمية.

وأشار وزير الزراعة العراقي إلى أن سلطات الإقليم قدمت كتاباً رسمياً في وقت سابق إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الاتحادي من أجل السماح بمرور بيض المائدة والدجاج من المحافظات إلى الإقليم لقلة المنتج في الإقليم، والسؤال هنا كيف أصبحت هذه الشاحنات التي تدخل إلى المحافظات العراقية هي من إنتاج الإقليم.

وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات لمتابعة المنتجات المسربة عبر المنافذ إلى الأسواق المحلية ومحاسبة عملية تداولها واتخاذ كل ما يمكنه أن يحد من دخولها مستقبلاً.