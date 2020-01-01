3 مراكز لخدمة المواطن تستأتف عملها في حماة

جهينة نيوز:

بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار استئناف العمل في 3 مراكز من الأربعة التابعة للمجلس وبنسبة 40 بالمئة من العاملين فيها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة مؤخراً، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا ، بعد تعقيمها وترك مسافات بمقدار مترين بين كل مراجع.

وأوضح الطيار لـ “الوطن” أن هذه المراكز الموجودة في مجلس المدينة وحيي الفيحاء والأندلس ، تقدم خدمات تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، والوثائق العدلية والمدنية.

ولفت إلى أنه تم مؤخراً تطوير عمل مركز مجلس المدينة، حيث تم إضافة كوى جديدة للمصارف العامة ولقيادة الشرطة ولمديرية المالية ، بعد الربط الإلكتروني مع تلك الجهات ، وذلك تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وشؤونهم.

وأكد أن المركز الرابع الكائن في حي جنوب الملعب قيد التجهيز وإطلاق العمل فيه قريباً لتخديم المواطنين القاطنين في جنوب المدينة